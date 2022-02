Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL si presedinte al Senatului, Florin Citu, considera "incalificabil" si "ingrozitor" incidentul produs luni in Parlament, unde liderul AUR George Simion l-a luat de gat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, Citu reclamand, in acest context, faptul ca nu au intervenit chestorii. Liderul…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut apel la decenta si responsabilitate, in urma incidentului din Pa rlament, unde ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat de liderul AUR George Simion. „Premierul Nicolae Ciuca dezaproba actul de agresivitate indreptat impotriva unui membru al Guvernului”, se…

- Florin Cițu, președintele PNL, se arata ușor nemulțumit fața de ministrul energiei, liberalul Virgil Popescu. Președintele Senatului afirma ca așteptata soluții de la Popescu, in condițiile in care „este loc de mai bine” in activitatea sa, lucru valabil și pentru alți miniștri. „Aștept soluțiile,…

- „In momentul in care a fost depusa moțiunea USR-AUR, exact același lucru am avut. Atunci erau alaturi de ei și cei de la USR, dar același comportament care nu a fost sancționat atunci. Faptul ca nu a fost sancționat atunci cu o plangere penala, astazi a recidivat. Aceeași grupare politica. O grupare…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a declarat, luni seara, la Digi24, ca va propune introducerea de sancțiuni „clare și dure” in Parlament pentru incidente precum cel in care copreședintele AUR George Simion l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Președintele PNL spune ca chestorii nu…

- George Simion, copreședintele AUR, l-a jignit luni pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, caruia i-a strigat in mod repetat ”Ești un hoț!”. Virgil Popescu vorbea de la prezidiul Camerei Deputaților la moțiunea simpla impotriva sa, moment in care Simion a venit peste el l-a microfon și a urlat in repetate…

- Parlamentarii USR vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in cazul in care acesta nu isi va da demisia, a informat, luni, purtatorul de cuvant al partidului, Ionut Mosteanu. "A scapat din mana toata partea de liberalizare. Nu a pregatit nimic pentru ce urma…