- Cererea de revocare a lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii a ajuns la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Premierul Florin Citu l-a revocat din functie, miercuri, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anuntand ca interimar la conducerea ministerului va fi vicepremierul…

- Claudia Neghina nu este doar o graviduța extrem de frumoasa și rasfațata cum se cuvine in luna femeii, ci este și... independenta. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe blondina la plecarea de la o emisiune TV, carandu-și singura bagajele pana acasa, oferind o atenție sporita buchetului superb de flori.

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul a aprobat exproprierea imobilelor care se afla pe coridorul aferent largirii la 4 benzi a Centurii de Sud a Capitalei.„Doua lucruri de semnalat, doua proiecte de hotarare de Guvern - primul, privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor…

- Consilierii municipali ar putea aproba contractarea unor servicii de audit care sa analizeze modul in care au fost utilizate resursele financiare si cele umane, in perioada ianuarie 2017 - decembrie 2020, in cadrul aparatului de specialitate si al entitatilor din subordinea primarului general al…

- Premierul Florin Citu se vaccineaza cu doza de rapel impotriva COVID-19 sambata, de la ora 12.00, tot la Spitalul Universitar de Urgenta Militar „Dr. Carol Davila”, informeaza Guvernul. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a facut rapelul la vaccinul impotriva SARS-CoV-2, a transmis…

- Intr-o postare pe Facebook, Cioloș ii transmite lui Berbeceanu, apropiat de PNL, ca nu ar trebui sa se grabeasca sa-și ia la revedere de la funcția de prefect. Rasturnare de situație: Pensiile ar putea crește in luna septembrie. Anunțul ministrului Muncii Reacția liderului PLUS vine dupa ce…

- Decizia finala privind redeschiderea școlilor din 8 februarie urmeaza sa fie luata marți. Premierul Florin Citu spune ca decizia va fi luata in urma cunsultarilor cu președintele Klaus Iohannis. „Vom avea maine toate informatiile si pe baza acestor informatii vom lua decizia. Nu pot sa ma antepronunt.…

- Miniștrii din cabinetul condus de Florin Cițu se vor vaccina impotriva COVID-19 miercuri dimineața, la ora 10.00, la Spitalul Militar ”Dr. Carol Davila” din București. Premierul Florin Cițu s-a vaccinat public sambata, iar președintele Klaus Iohannis a primit prima doza de ser vineri. Președintele Camerei…