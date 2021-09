Florin Cîțu cere sancțiuni după scandalul din Parlament Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, ca autoritațile statului trebuie sa-i amendeze pe parlamentarii AUR care au facut scandal, ieri, in Parlament, pe motiv ca nu au purtat masca de protecție. Florin Cițu le-a cerut membrilor USR PLUS sa se dezica de liderii partidului, care ar fi girat acțiunile celor de la AUR. ”Acțiunile din […] The post Florin Cițu cere sancțiuni dupa scandalul din Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

