Florin Cîțu cere RESTRICȚII mai dure! Trebuie să acționăm ACUM Florin Cițu nu este mulțumit de toate restricțiile anunțate pana acum de SUA sau UE impotriva Rusiei. Liderul PNL scrie ca este nevoie de mai mult de atat. “Este nevoie imediat de restrictii mai dure pentru Rusia”, sustine Florin Citu, sambata, intr-un mesaj pe Twitter. ”Trebuie sa acționam acum” El considera ca ar trebui sa vizam toate interesele financiare ale Rusiei in tarile noastre, precum si persoanele care au legatura cu Kremlinul si bunurile lor. “Istoria ne va judeca dupa actiunile noastre. Trebuie sa actionam acum”, adauga el. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Este nevoie imediat de restrictii mai dure pentru Rusia”, sustine Florin Citu, sambata, intr-un mesaj pe Twitter. El considera ca ar trebui sa vizam toate interesele financiare ale Rusiei in tarile noastre, precum si persoanele care au legatura cu Kremlinul si bunurile lor. “Istoria ne va judeca dupa…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat joi ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei si a spus ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista de sanctiuni…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul premier și președinte Dmitri Medvedev, a reacționat marți in urma anunțului cancelarului german Olaf Scholz privind blocarea autorizarii gazoductului Nord Stream 2, care a fost construit pentru a pompa gaz din Rusia pana in Germania. „Cancelarul…

- Liderul PNL Florin Citu condamna, intr-o postare pe Twitter, recunoasterea de catre Rusia a regiunilor Donetk si Lugansk ca fiind independente, considerand ca este o incalcare flagranta a legislatiei internationale. "Condamnam ferm recunoasterea de catre Rusia a regiunilor Donetk si Lugansk ca fiind…

- Liderul PNL Florin Citu condamna, intr-o postare pe Twitter, recunoasterea de catre Rusia a regiunilor Donetk si Lugansk ca fiind independente, considerand ca este o incalcare flagranta a legislatiei internationale. ”Condamnam ferm recunoasterea de catre Rusia a regiunilor Donetk si Lugansk ca fiind…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste…

- Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a venit cu o reactie la pozitia lui Vladimir Putin, care a spus ca scutul de la Deveselu ar fi un pericol pentru Rusia. Liderul PNL a subliniat ca nu este treaba lui Putin modul isi pune Romania in aplicare strategia de aparare si in ce investeste banii pentru a…