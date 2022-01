Florin Cîțu cere BNR să ia măsuri în 2022 pentru românii cu venituri mici - Ce spune despre guvernatorul Mugur Isărescu „Eu ma uit la Banca Naționala, la deciziile ei, și am incredere ca o sa știe sa reduca rata inflației. In același timp, BNR trebuie sa fie ajutata. E foarte important! Anul trecut, am ajutat mult BNR prin reducerea deficitului de la 10 la sub 7 la suta. E nevoie și in continuare, mai ales ca acum a inceput sa creasca dobanzile. Intr-un context economic in care BNR crește dobanzile, daca deficitul nu scade mai rapid, prețurile nu vor scadea. Este important ca politica fiscala anul acesta sa ramana ferma!”, a subliniat Florin Cițu, intr-un interviu acordat DCNews .„Inflația ii afecteaza foarte mult… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

