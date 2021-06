Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, intr-o conferința de presa care a avut loc la un centru vaccinare drive-thru amenajat din Baia Mare ca imunizarea este singura cale prin care putem reveni la normalitate. De asemenea, premierul a mai vorbit și despre campania de vaccinare in mediul rural. „Ca…

- Presedintele a precizat ca autoritatile locale trebuie sa se implice mai mult in campania de vaccinare și sa se aduca vaccinul mai aproape de oameni. „Vrem accelerarea campaniei de vaccinare, trebuie sa aducem vaccinul cat mai aproape de oameni. De campanie depinde deschiderea completa a economiei.…

- Premierul Florin Citu precizeaza ca le-a solicitat reprezentantilor organizatiei patronale Concordia, in cadrul unei intalniri desfasurate, luni, la Palatul Victoria, sa sustina campania de vaccinare anti-COVID, subliniind ca implicarea mediului de afaceri in acest proces este esentiala. "Am avut…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca saptamana viitoare este posibil ca membrii Guvernului sa iasa in strada si sa se implice direct in campania de vaccinare impotriva coronavirusului.

- Premierul Florin Citu a facut, miercuri, un apel la mediul privat si antreprenori sa sustina campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, mentionand ca a transmis reprezentantilor HORECA sa ajute la vaccinarea tuturor angajatilor. "As vrea sa fac un apel, asa cum…

- Premierul Florin Cițu spune ca este nevoie de implicarea bisericii, mai ales la sate, și de cea a autoritaților locale in campania de vaccinare, pentru a convinge cat mai mulți romani de beneficiile imunizarii impotriva COVID-19.

- Campania de vaccinare anti-Covid pare sa nu-și fi atins scopul in mediul rural. In multe zone, oamenii nu știu foarte bine ce vaccinuri au la dispoziție și se tem de posibile reacții adverse așa ca nu au de gand sa se imunizeze.