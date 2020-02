Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, prezinta o lista cu lideri și foști lideri ai PSD, care ar trebui sa explice in Parlament situația economica in care ne aflam astazi. Iata ce a scris Cițu, pe pagina de facebook: „V-am promis adevarul. Acum am tabloul complet al dezastrului lasat in urma de guvernarea…

- Iata ce scrie actualul ministru al Finanțelor, Florin Cițu, pe pagina sa de Facebook: "V-am promis adevarul. Acum am tabloul complet al dezastrului lasat in urma de guvernarea PSD. Am luat o decizie. Urmatoarele persoane TREBUIE chemate in fața comisiilor reunite ale Parlamentului pentru…

- El a declarat, la finalul unei intrevederi cu membrii Asociatiei Municipiilor din Romania, ca este multumit de ministrul Finantelor, sustinand ca motiunea a fost "o miscare politicianista ieftina". "Voturile lor nu sunt altceva decat sa ii ridice un soclu domnului ministru al Finantelor, iar in ceea…

- Cițu: Teodorovici știa din aprilie ca deficitul bugetar va ajunge la 4%. PSD nu avea nicio intentie sa aplice legea pensiilor in 2020 Fostul ministru al Finantelor Eugen Teodorovici a fost avertizat inca din aprilie ca deficitul bugetar va ajunge la 4% din PIB in acest an, insa nu a luat nicio masura,…

- Cițu spune ca este pregatit sa mearga in Parlament cu bugetul pe 2020: “Incercam sa salvam situația cat de cat in ultimele zile” Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a dat luni asigurari ca este pregatit sa mearga cu bugetul in Parlament, sa-l dezbata in comisii si sa argumenteze fiecare…

- Florin Cițu, noul ministru al Finanțelor, spune ca ce a gasit la Minister depașește cele mai pesimiste așteptari ale sale. A gasit doua bugete, așa cum Al Capone folosea doua registre, unul pentru Fisc și celalalt pentru el. „Am stat și m-am uitat sa vad care e situația datelor reale. Am avut discuții…

- Ce moștenire ii lasa Teodorovici lui Cițu: “Trebuie sa venim cu un buget cat mai rapid. Depinde de ceea ce gasim in minister” Noul ministru al Finantelor, Florin Citu, a anuntat, marti dimineata, ca va incerca sa prezinte un proiect de buget pana la jumatatea lunii decembrie. Noul ministru…