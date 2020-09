Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, marti, la Piatra-Neamt, ca intentia PSD de a modifica rectificarile bugetare, avand ca principal scop majorarea pensiilor cu 40%, este un "act criminal". Florin Citu a subliniat ca Romania se afla intr-o perioada dificila, similara celei dinaintea…

- "V-am spus ca PSD este un pericol pentru sanatatea economica a Romaniei. Nu am exagerat cu nimic. Astazi a mai venit o dovada. In comisia buget/finanțe PSD a votat sa creasca deficitul bugetar la 15% in 2020 și in același timp sa reduca gradul aprobat de indatoare cu 4 puncte procentuale.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma, miercuri seara, ca nu a exagerat cu nimic in momentul in care a afirmat ca „PSD este un pericol pentru sanatatea economica a Romaniei”, referindu-se la amendamentele adoptate de comisiile reunite de buget. „PSD a votat sa creasca deficitul…

- Florin Cițu a vorbit la Digi24 despre situația economica a Romaniei din prezent, dar și din viitorul apropiat. Ministrul Finanțelor spune ca „vom avea o perioada dura”, dar „nu cum au prezis Ciolacu, Ponta, Tariceanu, plus instituții internaționale, banci și comisii”. Cițu s-a referit la situația economica…

- Economia Romaniei a scazut cu 12,3% in trimestrul al doilea, fața de primul trimestru, cea mai mare contracție din 1997 Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca Romania va avea o revenire economica din trimestrul III, in V, un scenariu de baza cu care lucreaza si Banca Nationala a Romaniei (BNR), iar acest lucru inseamna crestere economica in 2021, informeaza Agerpres.Romania va evita recesiunea tehnica…

- Florin Citu a anuntat, miercuri seara, la B 1 TV, ca pensiile pot creste cu 10% in acest an. Intrebat de ce doar cu atat, Citu a raspuns: ”In primul rand, cresterea pensiilor, asa cum a fost ea trecuta prin Parlament, nu avea nici o sursa de finantare. Guvernul socialist, asa cum am prezentat parti…

- "Trebuie sa fim foarte onesti cu noi. Trecem prin cea mai dificila perioada pentru economie din ultima suta de ani. In acelasi timp, trebuie sa avem toate datele pentru exercitiul bugetar la 6 luni de zile. Datele sunt ok, am reusit sa evitam un dezastru pentru economie. Dar eu vad lucrurile putin…