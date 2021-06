Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Premierul Florin Citu a reiterat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Baia Mare, ca Romania este sigura, in ciuda cazului petrecut la Arad, in care un om de afaceri a murit, dupa ce masina sa a explodat intr-o parcare. ‘Este sigura Romania. Investigam, si MAI, si procuratura investigheaza.…

- Ioan Crisan (66 de ani), un cunoscut om de afaceri din Arad, a murit sambata dimineata dupa ce autoturismul sau a explodat intr-o parcare. Crisan are afaceri in domeniul piscicol, fiind singurul crescator de somn african din Romania.