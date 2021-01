Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu i-a transmis omologului sau olandez Mark Rutte, ca „Romania este, fara indoiala, pe deplin pregatita pentru a intra in zona Schengen”. „In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Țarilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promițatoare ale…

- Guvernul iși pastreaza obiectivul privind vaccinarea a 10,4 milioane de romani pana in septembrie. Premierul Florin Cițu a anunțat ca 1,2 milioane de romani vor primi ambele doze de vaccin pana pe 29 martie. Cițu susține ca in Romania campania de vaccinare „merge bine” și ca toate țarile depinde de…

- Autoritațile romane, prinse in campania electorala, au lansat in ultimele zile o campanie de justificare a inchiderii totale a școlilor și de trecere la predarea online, in pofida recomandarilor internaționale și abordarii majoritare europene a acestei probleme, informeaza edupedu . Au ajuns sa se contrazica…