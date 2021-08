Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a admis miercuri ca a facut o greșeala, cu 20 de ani in urma, in SUA, cand a condus sub influența alcoolului, a stat 2 zile in arest și a platit o amenda foarte mare. Premierul a precizat ca a fost vorba despre o contravenție. „Da, acum 20 de ani. Este vorba […] The post Florin…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri ca s-a triplat incidența cazurilor COVID-19 in București și ca estimarea specialiștilor este ca in luna septembrie s-ar putea inregistra aproximativ 800 de infecții pe zi in regiunea București-Ilfov. Acesta a admis și ca nu are nicio soluție pentru…

- Premierul Florin Cițu a prezentat, miercuri, dupa ședința de guvern, masurile de reaxare care vor intra in vigoare de la 1 august. Intre noile masuri de relaxare se numara posibilitatea de a organiza spectacole cu 75.000 de persoane, nunți cu 400 de participanți și competiții sportive cu tribunele…

- Premierul Florin Cițu și-a dat seama ca un mesaj pe Facebook nu ajuta oamenii afectați de inundații din județul Alba, așa ca și-a facut timp sa mearga, duminica, in zona. Conform unui comunicat de presa al Guvernului, Cițu va vizita, duminica, localitatea Ocolis, grav afectata de ploile torențiale de…

- Florin Cițu le-a scris, sambata, pe Facebook, zecilor de persoane afectate de inundațiile grave din Alba și din alte zone ale țarii ca a fost informat permanent despre situație și ca Guvernul va asigura orice ajutor este nevoie. Premierul Florin Cițu a preferat sa le transmita un mesaj pe Facebook…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti desfiintarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Declarația a venit la scurt timp dupa ce Dan Barna și Kelemen Hunor au raspuns prezent la o ședința ce a avut loc in biroul lui Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre un…

- Florin Cițu a lasat un pic la o parte politica și se mai ocupa și de treburile țarii, așa cum ii șade bine unui prim-ministru. El a postat pe contul de Facebook clasamentul Comisiei Europene, in care Romania este pe primul loc la estimarile privind creșterea economica. Premierul Florin Cițu se lauda…

- Premierul Florin Citu si ministrul Sanatatii Ioana Mihaila au facut, vineri, declaratii contradictorii despre Agentia Nationala pentru Infrastructura in Sanatate. In timp ce premierul afirma ca nu s-a ajuns la un acord in coalitie, Mihaila sustine ca proiectul face parte din Programul de guvernare,…