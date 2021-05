Premierul Florin Cițu și-a anunțat, duminica, candidatura la șefia PNL, cu o ora inainte de ședința Consiliului Național, intr-o conferința de presa la sediul PNL din Modrogan. Alaturi de Florin Cițu au fost mai mulți lideri importanți ai partidului printre care Rareș Bogdan, Emil Boc, Robert Sighiartau, Gheorghe Flutur sau Vergil Chițac. De asemenea, miniștri […] The post Florin Cițu candideaza la șefia PNL: „Partidul are nevoie de un suflu nou. Voi caștiga, nu exista alta varianta” first appeared on Ziarul National .