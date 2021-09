Florin Cîţu: Când mă duc la Bucureşti, voi cere o discuţie cu toate partidele despre independenţa energetică a României ”Am vrut sa am o discutie aici despre cateva proiecte importante pentru zona, dar si pentru Romania, despre ceea ce am prezentat acum o saptamana ca un obiectiv pe care trebuie sa ni-l asumam in aceasta guvernare, asigurarea independentei energetice a Romaniei. Este vorba despre cateva proiecte, este vorba de distributie de gaze sau este vorba energie electrica produsa pe baza hidro. Orice sursa este luata in calcul si trebuie sa vedem daca este nevoie de finantare. Am vazut in acest an cat de importanta este aceasta independenta energetica. Este un obiectiv al acestui guvern, dar ar trebui sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

