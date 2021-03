Florin Cîțu: „Campania de vaccinare trebuie să continue” Florin Cițu a spus ca actuala campanie de vaccinare este benefica și ca acolo unde au fost facute ca lumea, a scazut drastic numarul de infectari cu noul coronavirus.„Specialiști au luat o decizie buna, sa nu sisteze vaccinarile cu Astra/Zeneca, iar campania de vaccinare trebuie sa continue, iar beneficiile ei sunt bune. Acolo unde s-a facut vaccinare a scazut drastic numarul de infectari”, a spus Florin Cițu. Premierul a vorbit și despre criza generata de faptul ca mulți angajați din sanatate nu au primit sporurile promise. Cițu a declarat ca aceștia iși vor primi restanțele in cateva zile. El… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

