Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca doreste ca proiectul de buget sa iasa din Parlament asa cum a fost aprobat de Guvern, mentionand ca nu se poate spune ca este un buget mic, precizare facuta dupa ce PSD a propus in comisiile de buget ca banii care raman in urma abrogarii pensiilor speciale…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, considera ca actuala majoritate parlamentara tergiverseaza eliminarea pensiilor speciale, propunerea social-democratilor pentru organizarea, marti, a unei sedinte comune a Parlamentului pentru acest scop, fiind respinsa in Birourile permanente…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune ca iși dorește ca pensiile sa fie indexate cu rata inflației din luna septembrie și totodata a precizat ca „evident ca ministrul Muncii cere mai mult”. „Eu doresc indexarea pensiilor in luna septembrie. Evident ca ministrul Muncii cere mai mult. Am cerut o creștere…

- Miercuri dimineața in fata Ministerului Muncii si la sediile prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj au loc proteste fata de inghetarea salariilor si pensiilor. „Nu cerem majorari salariale! Guvernul Romaniei trebuie sa respecte propriile acte normative asumate la nivel de executiv si aprobate in Parlamentul…

- Miron Mitrea a comentat perspectivele anului 2021. El spera ca societatea va intra intr-o oare care normalitate dupa vaccinare. Cu toate astea, Guvernul va intampina destule probleme, una chiar in luna ianuarie. Este vorba despre marirea pensiilor cu 40%. "Toata lumea așteapta 2021 sa redevina un an…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern, ca va merge cu bugetul pe 2021 in Parlament. Anul trecut, prim-ministrul de atunci, Ludovic Orban, a trecut bugetul prin asumare de raspundere. "Mergem prin dezbatere in Parlamentul Romaniei. Am sperat la responsabilitatea Parlamentului,…

- Premierul Florin Cițu declarat luni, dupa ședința de Guvern, ca va fi construit un buget pe 2021 cu un deficit in jur de 7% din PIB, un deficit care nu pune frana economiei, informeaza ziare.com. “Trebuie sa clarificam pentru bugetul de anul viitor ce masuri raman și cum se vor prelungi. Pentru bugetul…

- ”Trebuie sa clarificam pentru bugetul de anul viitor ce masuri raman si cum se vor prelungi. Pentru bugetul pentru anul viitor ramanem la ceea ce am spus si pana acum: adeptii unei consolidari fiscale, ceea ce inseamna ca vom construi un buget cu care vom veni in Parlamentul Romaniei cu un deficit…