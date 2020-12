Florin Cîțu: Bugetul pe anul viitor va fi definitivat de noul Guvern Bugetul pentru anul viitor va fi definitivat de noul Guvern, a declarat, duminica, ministrul Finantelor, Florin Citu, candidat al PNL pentru functia de premier, care a precizat ca, dupa ce vor fi finalizate negocierile pentru coalitia majoritara, se vor cunoaste si proiectele noi si se vor face cateva realocari pentru anul viitor. El a precizat ca in privinta salariului minim pe economie ar trebui sa mai existe discutii tripartite, cu patronatele si sindicatele, Ministerul de Finante luand in calcul cateva variante. „Am vazut cateva estimari, inca nu am agreat toti pe aceeasi formula. In noua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

