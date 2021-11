Stiri pe aceeasi tema

- Cioloș nu vede ce a adus nou acest mandat al PNL votat marți seara. Presedintele USR, Dacian Ciolos, a declarat marti, dupa ce Biroul Politic National al PNL a aprobat flexibilizarea mandatului de negociere, ca nu este clar ce presupune aceasta flexibilizare, dar ca ar fi trebuit facute in urma cu zece…

- Conducerea PNL a votat, marți seara, in ședința BPN de la Parlament, cu doar doua abțineri, pentru a „flexibiliza” mandatul negocierilor astfel incat liberalii sa accepte intrarea USR sau PSD la guvernare. Florin Cițu a anunțat, dupa ședința PNL, ca PNL a luat decizia de a flexibiliza mandatul de negociere…

- Din echipa de negociere fac parte presedintele PNL, Florin Citu, secretarul general al formatiunii, Dan Vilceanu, si cei patru prim vicepresedinti Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan, Lucian Bode si Gheorghe Flutur.In aceasta seara, Florin Citu a sustinut o declaratie de presa. In sedinta BPN al PNL a fost…

- Liberalii au stabilit, marți, intr-o ședința BPN, componența echipei de negociatori pentru formarea unui Guvern cu PSD sau cu USR, spun surse din partid. Echipa este formata din Florin Cițu, Dan Vilceanu, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Lucian Bode și Rareș Bogdan. Se va negocia…

- Liberalii il propun din nou pe Florin Cițu pentru funcția de premier. Acesta este mandatul pe care conducerea PNL l-a dat delegației care va merge luni la consultarile de la Cotroceni. Decizia a fost luata in unanimitate, joi seara, de Biroul Executiv National și va fi, luni, in sedinta Biroului Politic…

- Astfel, in conformitate cu articolul 89 litera o), BEX al PNL a decis in unanimitate, ca propunerea pentru Biroul Politic Național al PNL, pentru funcția de prim-ministru al Romaniei, pe care PNL o va face in cadrul consultarilor cu Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa fie președintele PNL, Florin…

- Surse politice spun ca cei patru prim-viepreședinți ai Partidului Național Liberal ar urma sa fie Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur și Lucian Bode, in cazul in care premierul Florin Cițu va caștiga alegerile pentru șefia partidului. Conducerea PNL numara patru prim-vicepresedinti si 16…

