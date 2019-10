Florin Cîţu, aviz negativ. Orban: Un vot politic, nu are legătură cu prestația „A fost un vot politic, care nu are nicio legatura cu calitatea prestației, cu profesionalismul și cu soluțiile prezentate de colegul meu Florin Cițu. Ii felicit pe colegii mei pentru felul in care s-au prezentat, le mulțumesc parlamenatrilor de toate culorile politice care au audiat cu extrem de mare seriozitate candidații noștri de miniștri și le-au acordat increderea. In cele mai multe comisii nu s-a votat politic, ci s-a votat efectiv dupa prestația candidaților, de la generalul Ciuca, la Costel Alexe, de la Oros la Costache. A fost o prestație serioasa și profesionista. Apreciez… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

