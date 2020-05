Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a explicat ca, din punctul sau de vedere, valoarea monedei nationale este determinata de piata. "Leul este determinat de piata. Aici nu pot sa spun eu foarte multe, dar aceasta analiza (prezentata de ministru si care apreciaza o revenire in V a economiei, n.r.) si modul acesta…

- Cum arata economia Romaniei, dupa șocul pandemiei. Cițu: “Avem incasari mai mari decat anul trecut, dar nu e de ajuns.” Ce spune ministrul despre un imprumut de la FMI și evoluția cursului Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca deși incasarile la buget au fost mai mari in primele…

- "Incasarile in martie ne-au aratat ca economia a incetinit, ca au fost multe companii care nu au mai putut sa funcționeze. In aprilie vedem, totuși, ca majoritatea companiilor mari, care aveau bani in conturi și puteau sa plateasca impozite, au inceput sa le plateasca. Pe aceasta cale le mulțumesc,…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei de coronavirus, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Daca in luna…

- Cu cat va scadea economia Romaniei in 2020. Cițu: “Dupa o cadere brusca va veni si o revenire brusca”. Romanii așteapta o criza mai lunga de un an de zile Economia Romaniei va inregistra o revenire in forma de "V", scaderea din acest an urmand a fi compensata de o revenire in 2021,…

- Ministrul Finantelor spune, insa, ca nu va sustine acest proiect. „Nu este un proiect pe care eu sa-l susțin in acest moment. Consider ca in acesta etapa de criza, avem nevoie de fiecare om. De pilda, la Ministerul Finanțelor nu ne-am putea lipsi acum de nimeni, pentru ca ne confruntam cu o provocare…

- "Daca nu repornesti economia si statul sa aiba de unde colecta, nu ai cum sa faci fata la un asemenea lucru. Asta era apelul din pactul politic: sa incercam sa ne aducem toti specialistii la masa", a spus Marcel Ciolacu, conform Mediafax. El mai spune ca Romania e indatorata cu doar 36% din…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat marti seara la Realitatea Plus ca, deocamdata, nu s-a oprit niciun santier in Romania, si ca economia isi va schimba structura dupa aceasta criza generata de coronavirus, devenind poate una mai sanatoasa.