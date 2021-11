„Nu se poate renegocierea PNRR. Doar in 2023 putem sa facem ajustari mici, dar daca ne uitam la progresul pe anumite capitole si daca progresul nu este cel dorit, atunci putem sa discutam, dar foarte putin, cu Comisia. Orice discutie despre PNRR, despre renegociere ar insemna sa luam totul de la zero si ar insemna sa pierdem banii. (...) Am folosit PNRR pentru a ma asigura ca oricine va veni la guvernare trebuie sa faca aceste reforme. Sunt legate de 107 investiții majore", a declarat Florin Cițu, joi seara, la televiziunea publica.Fostul premier a mai subliniat ca banii din PNRR sunt folositi…