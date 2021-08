Florin Cîțu, avertisment pentru românii care se mai află în Afganistan Premierul Florin Cițu a facut un apel la romanii care se afla in Afganistan sa contacteze Ambasada Romaniei din Pakistan. Pana acum, un avion militar a fost trimis deja pentru evacuarea a 27 de romani aflați pe aeroportul din Kabul. „In acest moment sunt 27 de cetațeni romani pe aeroportul internațional din Kabul și urmeaza sa fie evacuați cu o aeronava a Forțelor Aeriene Romane care a plecat spre Afganistan. Se fac de asemenea demersuri pentru recuperarea altor conaționali aflați la o fosta baza militara americana”, a spus Florin Cițu intr-o declarație de presa. „Aș vrea sa reiterez un mesaj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

