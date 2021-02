Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a afirmat, sambata, in conferinta de presa, ca a vazut discutii despre anumite bugete, unele contradictorii. "Raman ferm, nu putem sa finantam nenorocirile facute de PSD si am fost surprins neplacut cand in unele discutii cu colegii mei, membri de cabinet, am vazut o sustinere mai mare…

- La discuțiile despre buget toți miniștrii au vrut mai mulți bani, au primit, dar la jumatatea anului va fi verificata execuția bugetara, a declarat, sambata Florin Cițu. Va fi o discuție cu mandatele pe masa, a avertizat premierul.

- La discuțiile despre buget toți miniștrii au vrut mai mulți bani și am raspuns in cea mai mare parte la aceste solicitari. La jumatatea anului va fi verificata execuția bugetara, iar aceasta va fi o...

- Premierul Florin Cițu raspunde sambata, dupa vizita la Bruxelles, criticilor legate de bugetul pe 2021. „Am vazut discuții și interpretari eronate despre buget. Ne bazam pe o realitate dura: o guvernare PSD urmata de un an de pandemie. Acest buget aloca resursele obținute prin taxe celorlalte sectoare…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, dupa ședința de guvern, despre reacția miniștrilor USR PLUS, care au anunțat ca nu vor vota bugetul, enmulțumiți de imparțirea banilor țarii. "S-au cerut bani mai mulți peste tot. Nu au auzit discuții ca nu se va vota bugetul. Toți miniștrii vor bani mai mulți,…

- Premierul Florin Citu a afirmat luni, 1 februarie, ca bugetul pentru 2021 nu va fi adoptat in sedinta de Guvern de marti si ca cel mai probabil va fi aprobat in aceasta saptamana sau saptamana viitoare. "Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si…

- Guvernul se reuneste miercuri în sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021, noteaza Agerpres. Premierul Florin Cîtu a declarat luni ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata în sedinta de Guvern de miercuri,…

- O parte dintre membrii cabinetului Cițu au facut, joi, declarații despre prioritațile lor la preluarea mandatelor. Catalin Drula isi propune operationalizarea noii companii de investitii rutiere ”Vom operationaliza noua companie de investitii rutiere care va gestiona proiectele mari de autostrazi…