Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a facut o prima varianta a rectificarii bugetare si le cere miniștrilor „mai multa responsabilitate in cheltuirea banului public”. „Am facut o prima varianta a rectificarii bugetare. In cel mai scurt timp voi transmite documentul liderilor Coaliției de guvernare.…

- Membrii Cabinetului Cițu se intalnesc, luni, pentru a discuta detalii de ultima ora privind rectificarea bugetara, au declarat surse oficiale pentru ȘTIRIPESURSE.RO Rectificarea bugetara ar trebui prezentata de premier pana pe 16 august și mai sunt multe de discutat pe aceasta tema, susțin…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca intenționeaza sa ramana ministru al Finanțelor pe toata perioada de interimat – 45 de zile. Acesta spune ca a analizat execuția bugetara pentru fiecare minister inaintea rectificarii ca va fi facuta de Guvern și ca 86 de miliarde de lei au ramas nefolosite…

- „Vom prezenta bineințeles și in coaliție, așa cum am prezentat și anul trecut bugetul in coaliție, dar decizia, modul in care se aloca banii se face la Guvern și nu se face pe criterii politice. Aceștia sunt banii romanilor din taxe și vor fi intotdeauna alocați pe principiul transparenței și eficienței.…

- Premierul Florin Cițu anunța o Hotarare de Guvern ce simplifica acordarea ajutoarelor pentru persoanele care au suferit de pe urma inundațiilor. „Vreau sa va avertizez ca ma voi deplasa personal...

- Premierul Florin Citu afirma ca nu se teme de motiunea de cenzura depusa de PSD si AUR. El sustine ca prin depunerea acestei motiuni "AUR si PSD in sfarsit recunosc public ca sunt impreuna si vor sa dea jos un guvern performant". Intrebat luni seara, la Digi 24, daca se teme de motiunea de…

- Premierul Florin Cițu se afla, vineri, intr-o vizita de lucru la Suceava. Premierul a vizitat doua centre de vaccinare, iar in jurul orei 13.00 s-a intalnit cu reprezentanții din domeniul HORECA. Principalele declarații ale lui Florin Cițu Sunt sigur ca vom avea un sezon foarte bun anul acesta și ma…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi ca toți miniștrii vor fi in strada la centre de vaccinare in data de 22 mai, pentru a impulsiona campania de vaccinare. El a mai spus ca finala Cupei Romaniei la fotbal va fi primul eveniment sportiv cu spectatori și a spus ca spera sa participe și el la acest…