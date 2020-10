Florin Cîțu: Avem o ordonanţă care va reglementa eşalonarea la plată în formă simplificată Ministerul Finanțelor pregatește un proiect de o ordonanta de urgenta care va reglementa esalonarea la plata în forma simplificata a obligatiilor bugetare, pe o perioada de 12 luni. Eșalonarea este pentru obligatii cumulate de la data intrarii în starea de urgenta pâna în data de 25 octombrie 2020, inclusiv, a spus Cîțu.



"Deja la Ministerul de Finante se lucreaza la un proiect de ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza esalonarea la plata în forma simplificata a obligatiilor bugetare. Stim foarte bine ca pe 25 octombrie o parte din aceste…

Sursa articol: hotnews.ro

