- ​Nicolae Ciuca și-a depus oficial mandatul de premier desemnat, marți dimineața, printr-o scrisoare trimisa conducerii Parlamentului. Reamintim ca astazi era programata audierea miniștrilor in comisiile parlamentare, iar miercuri ar fi urmat sa aiba loc votul de investitura pentru guvernul minoritar…

- Premierul interimar Florin Cițu le-a spus reprezentanților primarilor ca Guvernul va aloca fonduri suplimentare pentru subvenția la gigacalorie, dar nu pentru plata restanțelor sau a unor amenzi, așa cum este situația orașului Timișoara. Florin Cițu le-a cerut primarilor din Asociația Municipiilor din…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis, marti, liderilor partidelor parlamentare un document in care propune un armistitiu politic prin care sa fie sustinut un guvern minoritar pentru o perioada limitata de timp, a anuntat presedintele PNL, premierul interimar Florin Citu. “PNL este partidul care,…

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, joi, dupa ședința de Guvern, ca certificatul verde ar putea fi introdus peste tot in Romania, inclusiv in magazine și supermarketuri. Știrea este in curs de actualizare! Astfel, accesul in magazine s-ar putea face doar pe baza certificatului verde, a unui test…

- Florin Cițu a declarat intr-o conferința: ”Despre plafonare versus compensare. S-ar putea sa fie ambele, s-ar putea sa fie doar compensare. Am inceput cu o analiza pentru a ințelege exact ce s-a intamplat. Eu spun ca a fost o liberalizare care a venit prea tarziu și intr-un moment in care prețurile…

- "Vom veni cu toți miniștrii in același timp. Cel mai important pentru Romania este ca programul de guvernare ramane același. Miniștrii pleaca, se intorc, vin inapoi. Dar programul prin care ne-am asumat reforme ramane și nu se modifica nimic.", a spus Florin Cițu."Guvernul merge foarte bine. Acum avem…

- Florin Cițu spune ca nu va lasa Romania fara Guvern: „Oricine spune ca ar trebui sa cada acest guvern este o persoana iresponsabila care se gandește doar la propriile interese”. Premierul a declarat,...

- Ludovic Orban a afirmat, intrebat vineri daca premierul ar trebui sa faca un pas in spate pentru a salva coalitia de guvernare, ca aceasta este o chestiune asupra careia trebuie sa reflecteze Florin Citu. Liderul liberalilor a mai spus ca „grupurile parlamentare ale PNL vor apara Guvernul in fata eventualei…