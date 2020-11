Florin Cîțu: Avem confirmarea că economia a crescut în al treilea trimestru Florin Cîțu, ministrul finanțelor, a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, ca economia a crescut în al treilea trimestru. "Avem confirmarea ca în trimestrul 3 a crescut economia și de aici pornim fundamentarea pentru rectificarea bugetara pentru saptamâna viitoare", a spus Cîțu. La rândul sau, premierul Ludovic Orban a afirmat ca sunt semne bune.



"Sigur, nu trebuie sa fim excesiv de optimiști, dar e clar ca avem un trend de revenire", a mai spus Orban.



Reamintim ca în sedinta de guvern de joi va avea loc… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, inaintea sedintei de Guvern, ca unii presedinti de Consilii Judetene au cheltuit bani publici pe actiuni electorale si ca in seara aceasta se va discuta rectificarea bugetara, care va fi publicata saptamana viitoare.

- Guvernul Orban pregateste o noua rectificare bugetara. Aceasta va avea loc saptamana viitoare. Urmatoarea rectificare bugetara va avea loc in a doua saptamana din noiembrie, in condițiile in care Ministerul Finanțelor a primit nevoile ordonatorilor de credite, a anunțat, luni, ministrul Finanțelor,…

- In a doua saptamana din noiembrie va avea loc urmatoarea rectificare bugetara, in condițiile in care Ministerul Finanțelor a primit nevoile ordonatorilor de credite. Anuntul a fost facut astazi de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, potrivit Digi24. Tinta este de menținere a deficitului bugetar anunțat…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, joi, ca schema de ajutor de stat de garantare a creditelor pentru companiile mari devine operationala de saptamana viitoare.Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a fost intrebat de premierul Ludovic Orban, la deschiderea ședinței de Guvern de joi,…

- "Cu siguranta", a raspuns Ludovic Orban, dupa ce a fost intrebat daca va sesiza CCR in cazul in care PSD modifica proiectul referitor la rectificarea bugetara. Potrivit News.ro, fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a precizat ca PSD va depune amendamente la proiectul de lege cu…

- Banii alocati prin rectificarea bugetara pentru masurile active vor ajunge in toate conturile, inclusiv la Ministerul Muncii, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Nu inteleg aceasta declaratie (a ministrului Muncii din debutul sedintei de Guvern, n.r.), pentru ca la…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat vineri seara ca a fost aprobata rectificarea bugetara pentru 2020, fiind considerata una normala fata de rectificarea din luna aprilie, care a fost realizata intr-o situatie de criza. "In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata rectificarea bugetara pentru…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca rectificarea bugetara aprobata ”vine sa aloce resurse pentru programele aprobate in prima parte a anului, care au ca obiectiv mentinerea locurilor de munca, cresterea economiei si investitiile”. De asemenea, Florin…