- „PSD a distrus puterea de cumparare a romanilor” in ultimii trei ani,sustine ministrul Finantelor, Florin Citu, precizand ca datele Eurostat au indicat o rata a inflatiei in luna mai de numai 1,8%, Romania situandu-se pe locul 5 din UE la scumpiri.

- Ministrul Finantelor susține ca rata inflatiei este de 1,8%, Romania fiind scoasa din topul rusinii” la nivel european, unde a fost plasata de guvernarile PSD care au crescut artificial inflatia de la 0% la 5,4%. ”Asta, desi trompetele PSD-iste, in frunte cu liderul perpetuu interimar, tipa de trei…

- "Va spun o parere personala: este clar ca aceasta lege a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar si pentru 2021 si 2022. Doar pentru 2020 inseamna 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei in 2021, bani care nu exista si trebuie imprumutati. Si…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare,…

- Incasarile bugetare in luna mai nu vor arata foarte bine, astfel ca politicile fiscala si monetara trebuie relaxate si mai mult, pentru ca incasarile din iunie sa fie foarte bune, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24. "In luna aprilie, in plina criza suprapusa, si…

- Chiar dac[ mo;iunea a fost adoptat[, Florin Cițu nu risca sa fie demis deoarece votul din Parlament nu are putere de lege. Motiunea simpla, intitulata „Virusul Citu a infectat economia nationala”, a fost dezbatuta in sedinta de luni a Camerei. Amanetarea finantelor tarii trebuie sa inceteze, Romania…

- Camera Deputatilor voteaza miercuri motiunea simpla depusa de PSD împotriva ministrului de Finante, Florin Cîtu. Motiunea simpla, intitulata "Virusul Cîtu a infectat economia nationala", prin care PSD cere demiterea ministrului, a fost dezbatuta în sedinta de…