Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernarea PSD - taxe mari, haos fiscal, inflație mare și dobanzi mari. In guvernarea PSD Romania conducea trei topuri ale rușinii- cea mai mare inflație din UE, cele mai mari dobanzi și cel mai mare deficit. Nu exista alt guvern in istoria Romaniei moderne care sa fi DISTRUS o economie…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, lanseaza un nou atac la adresa PSD, afirmand, sambata, ca la inceputul anului 2019 restanțele la plata facturilor pentru Start-Up Nation erau de 1,4 miliarde lei, iar alocarea era de doar 383 de milioane. Cițu face și o afirmație grava: „PSD trebuie sa dispara”.„La…

- Citu: ”In continuare imi mentin opinia ca vom evita recesiunea tehnica in trimestrul trei, dar cel mai mare risc vine de la agricultura” Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, marti, ca in trimestrul trei cel mai mare risc pentru evitarea recesiunii tehnice vine de la agricultura,…

- Florin Cițu a vorbit la Digi24 despre situația economica a Romaniei din prezent, dar și din viitorul apropiat. Ministrul Finanțelor spune ca „vom avea o perioada dura”, dar „nu cum au prezis Ciolacu, Ponta, Tariceanu, plus instituții internaționale, banci și comisii”. Cițu s-a referit la situația economica…

- Ministrul Finantelor spune ca se va imprumuta mai puțin in luna august și ca si-a propus ”o explozie” a cresterii economice in 2021: ”Avem un buffer record in contul nostru de la BNR” Ministerul Finantelor a redus semnificativ planul de imprumuturi pentru luna august insa Romania…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, miercuri seara, ca o creștere cu 10% a pensiilor ar putea fi sustenabila daca vor crește investițiile. O majorare cu 40% ar face ca bugetul „sa explodeze”, a spus Cițu. Cițu a fost intrebat miercuri seara, la B1 TV de ce este posibila doar o creștere cu…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern in acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar insemna un dezastru pentru Romania in aceasta perioada de criza economica globala, scrie Agerpres. ,,Intelegem foarte bine ca exista aceasta…

- ”Criza economica actuala este mai grava decat Marele Crah din 1929”, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la B1 TV, potrivit Agerpres. „Trecem prin cea mai dificila perioada pentru economie din ultima suta de ani. In primul rand ca n-a mai existat o…