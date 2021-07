Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis, joi, ca se asteapta ca, in urmatoarele zile, fiecare ministru sa prezinte public executia bugetara pentru portofoliul pe care il conduce, subliniind ca aceasta reprezinta un indicator "esential" pentru evaluarea profesionalismului. " Zilele…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca executia bugetara pe 6 luni la Ministerul Agriculturii este ok, dar asteapta ca programele aprobate de Dragnea impotriva carora PNL a votat in Parlament sa nu mai ramana in buget. Prezent la Ministerul Finantelor, el a fost intrebat daca este multumit de modul…

- Premierul Florin Citu a vorbit, joi, despre rectificarea bugetara si solicitarile ministerelor: ”Sunt exagerate 38 de milioane de lei cumulate pe toate ministerele, asta inseamna aproape 4% din PIB. Cred ca trebuie sa inteleaga toata lumea ca noi vrem sa reducem deficitul bugetar, nu sa il crestem,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca intenționeaza sa ramana ministru al Finanțelor pe toata perioada de interimat – 45 de zile. Acesta precizeaza ca a analizat execuția bugetara pentru fiecare minister, despre care spune ca „nu e satisfacatoare”. “Avem calendarul pentru rectificarea bugetara.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca intenționeaza sa ramana ministru al Finanțelor pe toata perioada de interimat – 45 de zile. Acesta spune ca a analizat execuția bugetara pentru fiecare minister inaintea rectificarii ca va fi facuta de Guvern și ca 86 de miliarde de lei au ramas nefolosite…

- Premierul Florin Citu preia, vineri seara, atributiie de ministru interimar al Finantelor, iar din aceasta fnctie a solicitat executia bugetara pe toate capitolele la fiecare minister si institutie publica, pe fiecare luna, precum si cheltuielile de personal.