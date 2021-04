Florin Cîțu: Aștept ca USR PLUS să desemneze ministru la Sănătate Premierul Florin Cițu a spus astazi ca așteapta ca USR PLUS sa desemneze un ministru la Sanatate, pana atunci el asigurand interimatul. „Aștept desemnarea ministrului Sanatații de la USR PLUS, este un portofoliu care revine USR PLUS. Pana atunci voi asigura interimatul și ma voi asigura ca lucrurile vor funcționa in mare parte bine”, a spus premierul. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

