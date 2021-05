Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a evitat sa-l critice voalat pe actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, atunci cand a vorbit la Digi24 despre viitorul partidului. Cițu a ținut mai mult sa scoata in evidența rolul sau avut pana acum in cadrul partidului și viitorul pe care liberalii trebuie sa-l…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, la cald, anunțul premierului Florin Cîțu de a candida la șefia partidului, ca ”avem o competiție furmoasa”, care ”arata românilor ca liberalii au resurse umane puternice și este un partid capabil sa asigure buna guvernare”.…

- Florin Cițu, principalele declarații la lansarea candidaturii pentru șefia PNL:"Colegi liberali, dragi romani, multumesc ca sunteti alaturi de mine cand fac acest anunt important pentru partid, pentru ROmania si pentru mine. Am decis sa ma inscriu in competitia pentru sefia Partidului National Liberal.Le…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu și-a anunțat duminica dimineața, candidatura pentru șefia PNL. Flancat de Rareș Bogdan și Emil Boc, Cițu a declarat ca PNL are nevoie de un suflu nou in partid. Mai mult de atat și Raluca Turcan, care pana de curand era in echipa lui Orban, a aparut duminica dimineața…

- Premierul Florin Cîțu spune ca opinia lui Emil Boc, care a anunțat ca îl susține la conducerea PNL, îl onoreaza și îl responsabilizeaza, dar deocamdata nu este stabilit un calendar al Congresului partidului."În primul rând, nu avem un congres al PNL. În…

- ​Emil Boc crede ca Florin Cîțu este opțiunea cea mai buna pentru conducerea PNL, iar în ceea ce privește un eventual tandem pe care sa îl faca cu actualul premier la vârful partidului, primarul Clujului a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca nu o sa se implice „mai mult…

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…