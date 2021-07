Florin Cîțu ar vrea un duș la Guvern Premierul ne-a mai povestit azi un episod din vremurile pe care le-a trait in alte țari mai dezvoltate, și nu e vorba despre SUA. Florin Cițu și-a amintit ca atunci cand locuia in Noua Zeelanda, alerga pana la locul de munca, pentru ca acolo avea și duș la dispozitie, nu ca aici. Acum, cand vine […] The post Florin Cițu ar vrea un duș la Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

