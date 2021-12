Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a declarat, luni, dupa ședința coaliției de guvernare, ca discuțiile au vizat scheletul legii bugetului. „Ar trebui sa avem un buget aprobat pana pe 23 decembrie”, a spus președintele PNL.

- Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat, luni seara, dupa ședința coalitiei, ca, „daca totul merge bine”, bugetul pentru 2022 ar putea fi aprobat pana in 23 decembrie. Totodata, a afirmat Cițu, OUG pentru masurile fiscal-bugetare va fi adoptata vineri, iar Legea plafoanelor saptamana viitoare.

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a spus, luni, la ședința solemna de aniversare a Constituției ca multe probleme au ramas inca nerezolvate: referendumul pe justiție din 2019, traseismul politic, reforma administrativa. Florin Cițu a spus ca pentru el este „o mare onoare” sa reprezinte PNL la…

- La o saptamana dupa ce Guvernul PNL – PSD – UDMR condus de Nicolae Ciuca a obținut voturile de investire in Parlament, președintele liberal Florin Cițu a declarat la Digi24 ca la cel mai mic derapaj de la programul de guvernare, PNL se va reuni și va decide daca merge mai departe in coaliția de guvernare…

- Forul de conducere extins al PNL a aprobat programul de guvernare si lista de ministri pentru Guvernului PNL-UDMR, urmand sa fie depuse la Parlament, astazi, de catre premierul desemnat Nicolae Ciuca si premierul interimar Florin Citu.

- „„Nu au fost intrebari și nici observații la PNRR-ul Romaniei. A fost o scurta prezentare facuta de ministrul Finanțelor. Am avut o intervenție foarte scurta și gata. Tot ceea ce ținea de Comisie e facut, acum ține e noi. Urmeaza implementarea PNRR și in decembrie sa avem primii bani.S-a terminat tot…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, vineri, ca USR PLUS nu va sprijini un guvern minoritar, mentionand ca experienta Romaniei cu astfel de guverne este una “proasta”. „Experienta Romaniei in guverne minoritare este una proasta si cred ca lumea trebuie sa-si asume in mod responsabil guvernarea.…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat ca va trimite o sesizare catre Curtea Constituționala prin care solicita judecatorilor sa-l oblige pe Florin Cițu sa trimita propunerile de miniștri in Parlament, care vor fi numiți in locul miniștrilor USR-PLUS. Dragu susține ca prin demisia miniștrilor…