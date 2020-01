In ciuda problemelor, Tesla creste vanzarile cu peste 50% in 2019. E un moment bun de investit?

Datele de productie si livrare ale vehiculelor Tesla pentru trimestrul IV 2019 sunt publice si ne ofera o imagine clara a intregului an 2019. Investitorii au stat cu sufletul la gura in ultimul timp in ceea ce… [citeste mai departe]