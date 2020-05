Stiri pe aceeasi tema

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare, considera…

- Programul de relansare economica va fi prezentat public de Guvern pe data de 1 iunie si va include masuri clare pentru facilitarea pastrarii in tara a lucratorilor reveniti recent in Romania, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, relateaza Agerpres. “Programul de relansare,…

- De la declansarea starii de urgenta si pâna în prezent, conform raportarilor oficiale, România a pierdut peste un milion de locuri de munca, mai multe decât cele 700.000 de locuri de munca pierdute dupa criza economica, în perioada 2008-2012, arata într-un comunicat…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca Romania a reușit sa atraga iar imprumuturi dupa ce a avut probleme in acest sens saptamana trecuta.„Am reusit sa ne finantam, am atras aproape doua miliarde de lei, in continuare avem increderea sistemului…

- Ministrul de Finante a anuntat ca se pregateste pentru scenariul in care aproape un milion de romani vor fi trimisi in șomaj tehnic in Romania din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Ministrul de Finanțe estimeaza ca aceasta criza sa aiba varful in aprilie, iar apoi, pana in iulie, lucrurile…