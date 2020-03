Florin Cîţu, apel către parlamentari: Nu este momentul să votaţi pomeni electorale. Avem nevoie de fiecare resursă financiară "Mesaj pentru colegii mei parlamentari! Nu mai promovati legi care au potentialul sa arunce in aer situatia financiara stabila a Romaniei. Spatiul fiscal pentru proiecte populiste este zero. Avem nevoie de fiecare resursa financiara si trebuie sa folosim eficient tot ce avem. Acum nu este momentul sa reintroduceti taxe pe care noi le-am scos sau sa votati pomeni electorale. Din contra. Este nevoie de responsabilitate altfel omorati toate sectoarele economice. Inclusiv cele care nu sunt afectate direct de ce se intampla acum in economia globala. Deja am redistribuit din fondul de rezerva aproximativ… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

