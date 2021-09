Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul Flick a facut un anunț surprinzator, vineri seara. Vedeta de la Radio Zu și-a luat prin surprindere fanii. Anunțul a fost facut pe pagina lui de Facebook, iar internauții au reacționat imediat. Anunțul surprinzator facut de Flick Alaturi de o fotografie cu el la radio, Flick Domnul Rima a ținut…

- Apare o noua banca in Romania. Anunțul a fost facut chiar de premierul Florin Cițu. O noua instituție bancara apare in Romania. Banca va finanța prin fonduri europene sectoarele economice in care lipsesc investitorii privați. Apare o noua banca in Romania Potrivit premierului, in Romania se va inființa…

- Vești COLOSALE! Aceasta categorie de angajați vor avea dreptul sa iasa mai repede la pensie. Persoanele care vor beneficia de reducerea varstei de pensionare cu 13 ani mai devreme, trebuie sa se incadreze in anumite cerințe. ATENȚIE! Noile prevederi legislative care vor intra in vigoare din…

- Schimbare majora in Codul Rutier. Masura vine in atenția șoferilor indisciplinați și vitezomani. Se schimba codul Rutier, iar șoferii care nu respecta regulile vor avea de suferit. Schimbare majora in Codul Rutier din cauza accidentelor? Se pare ca masura vine dupa ce accidentele s-au multiplicat in…

- Mii de romani care vin din Grecia au așteptat ore in șir, sambata, sa intre in țara, ca sa evite carantina, intrucat de la 1 august aceasta țara va fi in zona roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic. In aceste condiții, mulți romani și-au scurtat vacanțele programate in statul elen.

- Florin Cițu nu inceteaza sa surpinda romanii cu poztivismul debordabil, astfel ca cel mai nou anunț face referire la o creștere a salariilor. In ciuda unui deficit bugetar de aproape 50%, premierul Romaniei da asigurari cu privire la creșterea economiei și marirea salariilor in randul cetațenilor. Romania…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, miercuri seara, ca a fost definitivat ordinul care va impune testarea periodica a personalului medical nevaccinat, dar si obligativitatea platii testelor. Ea a afirmat ca a prezentat premierului Florin Citu principiile dupa care se ghideaza proiectul,…