- Premierul Florin Cițu a anunțat ca reprezentanții Comisiei Europene susțin eliminarea MCV la finalul acestui an. Romania va lua masurile care sunt necesare in prima jumatate a anului, a precizat...

- Senator Angel Tilvar, președintele Comisiei pentru afaceri europene, a participat la reuniunea, in regim de videoconferința, cu doamna Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene si Comisar european pentru Valori și Transparenta, pe tema Raportului privind statul de drept 2020, in perspectiva…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a salutat miercuri anuntul vicepresedintelui Comisiei Europene, Vera Jourova, conform caruia Romania ar putea scapa de Mecanismul de Cooperare si Verificare chiar anul acesta. "Aceasta veste reprezinta o recunoastere a efortului si a angajamentului…

- Respectarea statului de drept reprezinta element cheie pentru o abordare de succes de catre statele membre in cadrul Uniunii Europene, a declarat miercuri Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar european pentru Valori si Transparenta, la o dezbatere pe tema Raportului privind statul…

- Romania contribuie activ la exercitiul de elaborare a celui de-al doilea Raport privind Statul de Drept in Uniunea Europeana, care va fi publicat de Comisia Europeana in cursul acestui an, a afirmat, joi, ministrul Justitiei, Stelian Ion. Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES,…

- Prim-ministrul țarii, Florin Cițu, a transmis ca exista posibilitatea ca Romania sa intre in spațiul Schengen anul acesta, asta dupa ce raportul MCV (Mecanismul de cooperare și de verificare) va fi unul favorabil. Premierul nu știe deocamdata daca va fi vorba doar despre aeroporturi sau daca „vom intra…