- „Cautam forta de munca calificata si voiam sa vina romanii in tara sa lucreze. Pana acum o luna si ceva aveam probleme cu forta de munca. Si acum in sectorul retail se cauta deja 10.000 de persoane. Citește și: Vanzarile Dacia in Europa au scazut cu 53% in primele luni ale anului Ministrul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca pregateste motivatii fiscale pentru angajatorii bun-platnici, dar si cateva masuri pentru cei care lucreaza in mall-uri, anunța AGERPRES."A fost o prima faza a crizei in care s-au injectat bani in economie in toate sectoarele. Intram in etapa…

- ”Astfel, Guvernul Romanie pornește al treilea program important in aceasta prima faza. Dupa programul cu șomajul tehnic, amanarea ratelor clienților la banca, incepem IMM Invest. Este important nu doar prin dimensiuni și caracteristici, și am sa le explic imediat, dar prin faptul ca tot astazi incepem…