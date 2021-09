Premierul Florin Cițu a declarat sambata, la Antena 3, ca cel mai probabil salariul minim va fi majorat cu 10% de la 1 ianuarie 2022. Totodata, el a mai adaugat ca nu vrea sa asocieze salariul minim cu politica. „Da, va creste. Cred ca va creste de la 1 ianuarie. Varianta spre care mergem este de 10%. Pe langa asta, vreau o formula care sa se aplice in fiecare an, nu vreau sa negociem an de an, nu vreau sa fie salariul minim un instrument politic”, a declarat premierul. In ceea ce privește guvernarea, premierul Florin Cițu susține ca singura soluție pe care o ia in considerare este refacerea coaliției…