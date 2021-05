Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca a propus comitetului interministerial ca in birourile in care toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID sa nu se mai poarte masca de protectie sanitara. El a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, ce stimulente sunt luate in calcul pentru revigorarea…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri ca merge in comitetul interministerial de vineri cu propunerea ca de la 1 iunie sa poata fi reluate atat evenimentele private (de genul nunților și botezurilor), cat și cele publice (precum marile concerte) doar pentru persoanele vaccinate. ”Noi avem certificate…

- Premierul Florin Citu a afirmat, ca Romania este „tot mai aproape de revenirea la normalitate”, precizand ca tara noastra ocupa locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele vaccinate anti-COVID cu ambele doze, relateaza Agerpres. „Suntem tot mai aproape de revenirea la normalitate. Romania ocupa…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca romanii sunt „tot mai aproape de revenirea la normalitate”, dupa ce tara noastra a ocupat locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele imunizate anti-COVID cu ambele doze, potrivit Agerpres . „Suntem tot mai aproape de revenirea…

- Premierul Florin Cițu spune ca Romania se afla pe locul al patrulea in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de persoane vaccinate impotriva COVID-19 și ca a fost inregistrat un nou record in aceasta privința - 76.590 de persoane vaccinate in 24 de ore. Cițu ii raspunde astfel vicepremierului…

- Premierul Florin Citu respinge deocamdata ideea ca certificatul de vaccinare sa poata fi folosit pentru a calatori in Romania sau pentru a merge la restaurant si evenimente culturale si sportive. Cum se intampla insa concret la altii, care au trecut deja la folosirea aplicatiilor ce pot demonstra oricui…

- Premierul Florin Cițu a declarat astazi, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca de la 1 iunie se poate discuta „despre revenirea la normalitate”, urmand sa fie constituit un comitet interministerial pentru stabilirea masurilor care ar putea fi luate de la acea data. Premierul a declarat,…