- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca pensiile pot creste cu 10%, chiar daca efortul financiar va fi mare. Cresterea cu 40%, asa cum este prevazuta in legea adoptata de Parlament, ”ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica”, chiar daca nu exista criza provocata de coronavirus,…

- "Ca ministru al Finanțelor, am facut un juramant sa prezint guvernului situația reala. In spațiul public s-a creat impresia ca nu vrea Cițu sa majoreze pensiile cu mai mult de 10%. Este fals, in primul rand nu eu decid cu cat cresc pensiile, ci Executivul, eu nu fac decat sa atrag atenția ca exista…

- Orban: Pensiile vor crește, dar in mod realist. Majorarea cu 40% ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa creasca pensiile "in mod realist, pe baza realitatilor economice",…

- Florin Cițu a anunțat ca punctul de pensie ar putea crește cu doar 10%, din luna septembrie. Ministrul este contrazis insa de Ludovic Orban, care a declarat ca nu se știe, deocamdata, cu cat se vor majora pensiile, dar are certitudinea ca ele vor crește. ”Este prematura orice declaratie pe tema asta.…

- Citu: O parere personala – legea de majorare a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului Legea care prevede majorarea pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului pentru urmatorii doi ani, a afirmat ministrul Finantelor, Florin Citu, precizand ca aceata este “o parere…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a postat, duminica, un mesaj pe Facebok intitulat "Despre cresterea economica", in care afirma ca "sectorul privat in special, economia in general, a raspuns perfect masurilor implementate de guvern inca din februarie pentru a reduce efectele pandemiei". "Romania…

- Organizația Internaționala a Muncii apreciaza ca 12 milioane de locuri de munca se vor pierde in Europa ca urmare a efectelor pandemiei. Trebuie sa reducem acest impact in Romania. Masurile de flexibilizare pe care le cerem vin sa ajute companiile sa se adapteze consecințelor și restricțiilor impuse…

- Romania a pierdut peste 1.000.000 de locuri de munca, de la declansarea starii de urgenta si pana in prezent, conform raportarilor oficiale, mai mult decat cele 700.000 de locuri de munca pierdute in 4 ani, intre 2008-2012, potrivit unui comunicat al Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin…