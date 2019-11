Florin Cîțu anunță că MAE a început reluarea activității Comisiei comune româno-ruse pentru repatrierea tezaurului de la Moscova Noul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, susține, într-o postare pe Facebook , ca Guvernul a început sa faca ceea ce PSD nu a vrut în cei trei ani de guvernare în ceea ce privește recuperarea tezaurului din Rusia.



"PSD nu a vrut! O facem noi! Trei ani de zile Dragnea, Dancila, Teodorovici si restul PSD-sitilor au lucrat in interesul Rusiei si impotriva romanilor. De trei ani de zile au SUSPENDAT activitatea Comisiei comune romano-ruse. Am promis, la audierea mea in comisiile reunite, sa ma implic in repatrierea tezaurului de la Moscova. Ieri, impreuna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- „Imi iau un angajament, voi face tot ce imi sta in putinta sa revigorez impreuna cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu comisia comuna romano rusa pentru repatrierea aurului de la Moscova", a zis Florin Citu. Tezaurul Romaniei (aur, lingouri, monede) a fost trimis in Rusia in timpul primului razboi mondial…

