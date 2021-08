Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Dan Vilceanu susține ca informația potrivit careia Florin Cițu s-a urcat la volan dupa ce a consumat alcool, in urma cu 20 de ani, in SUA, era cunoscuta de mai mulți membri PNL, iar lansarea ei in spațiul public in acest moment nu este o coi

- Ludovic Orban, liderul PNL, spune nu știa nimic despre episodul referitor la condamnarea lui Florin Citu in SUA pentru conducere sub influența alcoolului. Intr-o declarație citata de Știri pe surse , președintele Camerei Deputaților a negat ca el ar fi in spatele informațiilor furnizate in acest caz.…

- Deputatul PNL și proaspat ales președinte al filialei liberale din Gorj, Dan Vilceanu, a declarat pentru stiripesurse.ro ca nu crede ca episodul cu reținerea lui Florin Cițu in SUA din urma cu 20 de ani ii va afecta acestuia imagina nici ca premier și nici ca posibil viitor președinte al partidului.…

- Premierul Florin Cițu iși proclama victoria lejera la Congresul PNL, cu mai bine de doua luni inainte de ziua alegerilor interne. „„Ma dusei la Gorj și caștiga Dan Vilceanu președinția filialei PNL! 348 de voturi din 350. Dan este prietenul și colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in…

- Premierul Florin Cițu va prelua interimatul la Ministerul Finanțelor și a spus ca s-au comis o serie de greșeli pe care dorește sa le indrepte. ”Eu voi prelua interimatul, pana la desemnarea unui nou ministru (...) In acest moment nu avem nicio propunere de ministru al Finanțelor. Am preluat…

- Premierul Florin Citu l-a anuntat joi pe ministrul de Finante, Alexandru Nazare, inainte de sedinta de Guvern, ca este ultima la care participa. Potrivit mai multor surse, in locul lui Nazare va fi numit presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, fost PSD-ist. Conform televiziunilor de stiri, Florin Citu…

- Premierul Florin Citu susține ca este foarte probabil ca dosarul cu sina sa fie eliminat inainte de finalul anului. Cițu a declarat sambata ca Ministerul Finantelor a luat masuri care arata ca digitalizarea se poate face foarte repede și a dat și cateva exemple, intre care sistemele electronice de plați.

- Deputatul PNL, Maria Gabriela Horga, susține intr-o postare pe pagina personala de Facebook ca incasarile record la Bugetul de stat vin din gradul mare de conformare voluntara de care au dat dovada romanii in acest an. Ea susține ca aceasta este rodul increderii in politicile guvernamentale:…