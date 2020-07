Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de companii au obținut finantare prin platforma IMM Invest, a anunțat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, spunand ca programul functioneaza „foarte bine”. „Am eliminat cateva bariere acum cateva saptamani, am aprobat ordonanta de urgenta, astazi venim cu hotararea de Guvern pentru aprobarea…

- Premierul Ludovic Orban a dat de inteles ca pensiile vor creste, insa cu un procent care sa permita sustenabilitatea platii acestora si in anii viitori. Ludovic Orban: Nu vom creste pensiile cu 40 la suta, asa cum scrie in lege, ar fi fost greu si in conditii normale De asemenea, Florin Citu,…

- Pensiile ar putea crește cu doar 10% din septembrie și nu cu 40% așa cum era prevazut. „Este un scenariu pe care l-am luat in calcul, am calculat impactul și riscurile aferente, alaturi de un alt scenariu il voi prezenta guvernului și vom lua o decizie”, a declarat joi, la Realitatea Plus, ministrul…

- Guvernul Orban nu a anunțat procentul exact de majorare a pensiilor de la 1 septembrie, insa Florin Cițu – ministrul Finanțelor, a declarat ca unul dintre scenariile luate in seama este de majorare cu 10%.Legea pensiilor prevede o majorare de 40%, insa Guvernul nu poate face o astfel de creștere din…

- Citu: O parere personala – legea de majorare a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului Legea care prevede majorarea pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului pentru urmatorii doi ani, a afirmat ministrul Finantelor, Florin Citu, precizand ca aceata este “o parere…

- "Din ce am discutat eu cu domnul premier, șomajul tehnic o sa fie prelungit pentru anumite categorii. Este clar ca daca sunt companii ale caror activitate este afectata de deciziile guvernului, ca nu pot sa porneasca, acolo nu ai cum sa le spui ca nu le mai susții. Nu știu care va fi cuantumul, daca…

- Ziarul Unirea Florin Cițu despre majorarea pensiilor cu 40%, din toamna: „O decizie politica pe care trebuie sa o ia Guvernul. Este o lege care a trecut prin parlament fara sursa de finanțare” In condițiile adancirii crizei economice, generate de epidemia de coronavirus, ministrul Finanțelor, Florin…

- Intrebat daca pensionarii ar trebui sa se mai astepte la majorarea pensiilor din septembrie, decizie luata in Parlament, ministrul de Finante a declarat: "Nu pot eu sa va dau un raspuns. Este o decizie politica pe care trebuie sa o ia Guvernul. Dar in acest moment, acel capitol de cheltuieli…