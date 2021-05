Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anunțat, vineri, ca salariul mediu nominal crește semnificativ, la fel ca și puterea de cumparare a romanilor. “Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- Florin Cițu a facut un anunț imbucurator pentru toți romanii. El a anunțat date economice favorabile. Iata postarea sa de pe Facebook:"Vești excelente pentru toți romanii!Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- Premierul Florin Citu susține ca salariul mediu nominal crește semnificativ, la fel și puterea de cumparare a romanilor. „Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ....

- ”Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal CRESTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CRESTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada post – pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul…

- Premierul Florin Cițu susține ca salariu mediu nominal crește semnificativ, ceea ce inseamna ca și puterea de cumparare a romanilor a crescut semnificativ. ”Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ.…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce rata de infectare din Capitala a scazut sub 3,5, asta deși in urma cu o luna de zile, valoarea ratei de incidența in oraș era de 6,5. Oficialul de la Guvern și-a exprimat incantarea și le-a transmis mulțumiri cetațenilor din Capitala. De asemenea, Cițu a vorbit…

- Premierul Florin Citu a transmis, vineri, ca obiectivul sau si al Guvernului pe care il conduce ramane vaccinarea anti-COVID „cat mai rapida” a 10 milioane de romani. Cițu a adaugat ca, odata atins acest prag, autoritatile ar putea decide relaxarea totala a restricțiilor, inclusiv a obligativitații…

- Florin Cițu a anunțat masurile impuse dupa protestul de la metrou care a blocat, vineri, Bucureștiul. Premierul spune ca participanților la acțiune li se va reduce salariul cu o zi, iar prejudiciul va fi recuperat de la cei „care se fac vinovați”. „Nimeni nu este mai presus de lege!”, spune premierul…