Stiri pe aceeasi tema

- "Avem o rezerva de marime adecvata. Daca va fi nevoie vom interveni pe piata si o vom utiliza", a spus Florin Citu intr-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles, fara a preciza insa care este suma de bani disponibila, citat de Agerpres.Florin Citu a spus ca Guvernul de la Bucuresti intentioneaza…

- Ministrul de Finante, Florin Citu a declarat miercuri ca Romania are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb si a promis ca in scurt timp va linisti pietele cu masuri destinate reducerii deficitului bugetar, transmite Bloomberg. …

- PRIMA CASA 2020. Viitorul programului Prima Casa pare incert. Cel puțin asta a lasat sa se ințeleaga noul ministru de Finanțe, Florin Cițu, in direct la Antena 3, in emisiunea Income, realizata de Maria...

- Florin Cițu, a declarat jurnaliștilor de la Europa Libera ca a luat decizia ca Romania sa nu mai fie reprezentata de ministru in Banca Internaționala de Investiții, fosta banca a țarilor comuniste, care pana cu puțin timp in urma a avut sediul la...

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat ca eliminarea salariului minim diferențiat in funcție de studii este un lucru normal și ca Romania este singura țara din Uniunea Europeana in care exista un astfel de salariu.Citește și: SURSE Guvernul a DECIS cu cat se va majora salariul minim…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat ca este foarte posibil ca Romania sa incheie anul cu un deficit de 4%, asta in condițiile in care țara noastra are o ținta de deficit asumata de 3%. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca rectificarea bugetara va fi realizata pe un deficit bugetar de 4%. El a spus ca mare parte a banilor lipsa au fost cheltuiți in ultimele zile ale guvernarii PSD.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis:…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, joi, ca economia Romaniei a fost condusa dupa doua bugete, un buget care nu a fost asumat nici de premier, nici de fostul ministru de Finante, și alt buget prin care se dadeau bani catre baronii locali. Acesta a anunțat ca va sesiza organele de specialitate…