Florin Cîţu, anunţ despre sistemul de pensii! "Nu avem soluții pe termen lung" ”Anul acesta ar trebui sa terminam. Dar ma ingrijoreaza structura sistemului de pensii. Pe termen scurt, putem gasi soluții pentru orice, sunt mai dure, complicate, dar, pe termen lung, nu avem soluții. Cum e el construit- acest sistem, cu un deficit foarte mare care crește foarte mult anual, nu ai cum, e un eșafodaj care se va darama. E nevoie de o reforma a sistemului de pensii care sa puna mai multa greutate pe partea privata.” Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

