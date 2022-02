Stiri pe aceeasi tema

- "Premierul cu ministrul Muncii și ministrul Finanțelor pot merge la Bruxelles, daca ei vor obține noi vom susține… (modificarea PNRR) dar acolo se decide daca se modifica PNRR”, a spus Cițu. „Creșterea pensiilor nu poate fi facuta fara ministerul Finanțelor. Daca exista venituri, sigur ca noi vom susține…

- Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a declarat, marti, ca cei care doresc renegocierea PNRR pentru a creste pensiile si au puterea de a convinge Comisia Europeana „ar fi bine sa nu mai stea in Romania si sa discute despre acest lucru”, ci sa mearga la Bruxelles si sa vina cu decizia.

- "Am spus de la punctul 0 al programului de guvernare sa nu ne inchipuim ca aceste majorari ii vom imbogați pe pensionari, ci doar sa le ofere un scut in fața acestui val cumplit de scumpiri" a afirmat Budai la finalul ședinței de guvern.Ministrul Muncii a oferit detalii și in ceea ce privește intenția…

- Majorare pensii 1 ianuarie. Dupa ce am sarbatorit ca primim 29,2 miliarde de euro de la UE prin PNRR și ca Romania va imbraca straie occidentale pana in 2026, PSD pune gand rau proiectelor aprobate și spune ca odata ajuns la Guvernare alaturi de PNL va renegocia PNRR-ul. Majorare pensii 1 ianuarie.…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni ca Florin Cițu nu poate fi premier intr-un guvern care in componența PSD. „Serios? Știți ca noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzura prin care Florin Cițu a plecat din funcția de premier. E un lucru de la care nu facem rabat.…

- Banii din PNRR nu se vor distribui catre populație la bancomat. Pentru a accesa miliardele europene, Romania s-a angajat sa indeplineasca o serie de ținte, cu termene precise, iar asta nu se va intampla fara sa fie impinsa de la spate, scrie Petre Barbu intr-un comentariu pentru Libertatea. Draga Comisie…