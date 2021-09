Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Dambovița, Virgil Guran, este dispus sa mearga la proteste in Piața Victoriei in caz ca premierul Florin Cițu nu va aloca fonduri și primarilor din județul sau: „O sa fie ceva unic și promit sa fac lucrul acesta”. „Apropo de ceea ce se intampla zilele astea – un fel de alocare din fondul…

- „Ne jucam cu soarta partidului daca nu judecam bine pe 25 septembrie. Atrag atenția cu un lucru, sunt președinte de organizație: stimate coleg Florin Cițu, sa nu cumva sa iți permiți sa sari peste primarii din Dambovița doar pentru ca eu am avut curajul sa-l susțin pe Ludovic Orban, ca in mine o sa…

- Saptamana care incepe luni va fi decisiva pentru Guvernul Cițu. USR PLUS și AUR au depus deja o moțiune de cenzura, iar PSD amenința ca o va depune pe a doua. Voturile celor trei formațiuni sunt suficiente pentru ca Guvernul sa fie rasturnat, insa decizia se afla acum in mana PSD. Birourile Reunite…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca nu a fost informat de Florin Cițu despre problemele cu dosarele din SUA, nici in discuții personale, nici in cadrul procedurilor legale. Orban a declarat, la Realitatea Plus, ca nu a avut niciodata informații despre problemele cu dosarele din…

- Alegerile in organizațiile locale ale PNL au generat lupte interne incredibile in urma carora șefia unor organizații a revenit unor liberali surpriza. Una dintre surprize s-a derulat sambata la București, unde edilul Sectorului 6 și totodata președinte al organizației PNL din acest sector, Ciprian Ciucu,…

- Ludovic Orban a obținut victorii in Argeș și Dambovița. Susținatorii sai au caștigat alegerile pentru șefia filialelor PNL. Totodata, actualul președinte al Partidului Național Liberal a primit 400 de voturi de incredere. In Argeș, Adrian Miuțescu a caștigat alegerile pentru șefia PNL impotriva lui…